Песни из аниме студии Ghibli лягут в основу серии из 13 короткометражных новелл

Все новеллы будут сняты на 8-миллиметровую пленку, объединены общим названием «История Фу и Наги» и сквозным сюжетом о дружбе двух девушек — Фу (Ририка Ацуми) и Наги (Саара Хадзуки). Их воспоминания «оживают» благодаря найденной кинопленке. Эпизоды будут публиковаться в случайном порядке.