Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры

Стриминговый сервис Apple TV объявил дату выхода четвертого сезона сериала «Тед Лассо». Премьера состоится летом 2026 года.
Вместе с анонсом были опубликованы первые кадры нового сезона, главную роль в котором вновь исполняет Джейсон Судейкис. Согласно сюжету, Тед Лассо возвращается в «Ричмонд», чтобы возглавить женскую футбольную команду второго дивизиона.
На одном из опубликованных кадров он изображен вместе со своим неизменным помощником, тренером Бердом (Брендан Хант), и новой героиней — помощницей-тренером в исполнении Тани Рейнолдс.
Другие изображения проливают свет на личную жизнь главного героя. Впервые показан актер Грант Фили в роли сына Теда, Генри. Эта роль была перезапущена перед началом съемок нового сезона.
Также опубликован кадр, на котором Тед и владелица клуба Ребекка Уэлтон (Ханна Уоддингем) стоят у самолета «Ричмонда», а Тед вручает ей коробку своих знаменитых домашних печений.
Действие сезона начнется в Канзасе, куда Тед вернулся в финале третьего сезона, после чего он вместе с сыном отправится обратно в Англию. Съемки стартовали в июле 2025 года в родном городе Судейкиса, Канзас-Сити, а в настоящее время продолжаются в Лондоне.
В проекте возвращаются ключевые актеры оригинального состава: Ханна Уоддингем, Джуно Темпл, Бретт Голдштейн, Брендан Хант и Джереми Свифт. К ним присоединяются новые лица, включая Таню Рейнолдс, Джуда Мака, Фэй Марси и других. Исполнительным продюсером сезона также стал Джек Бердитт.