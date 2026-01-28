Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры

Действие сезона начнется в Канзасе, куда Тед вернулся в финале третьего сезона, после чего он вместе с сыном отправится обратно в Англию. Съемки стартовали в июле 2025 года в родном городе Судейкиса, Канзас-Сити, а в настоящее время продолжаются в Лондоне.