Байкал занял первое место с 23% голосов. Туристы едут туда, чтобы посмотреть на замерзшее озеро, которое превращается в гигантский каток. Популярны также катание на джипах и снегоходах по льду, подледный дайвинг, рыбалка и горячие источники.