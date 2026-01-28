Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов

Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории
В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков
Тихон Жизневский и Роман Евдокимов выходят на лед в трейлере «Ангелов Ладоги»
В России выступит альтернативная рок-группа Saliva из США
В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»
В общественных местах россиян больше всего раздражает ругань, а американцев ― камера
Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России
Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»
«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
«На помощь!» стал самым высокооцененным фильмом Сэма Рейми на Rotten Tomatoes

Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов

Фото: Jonathan Borba/Unsplash

Министерство здравоохранения России установило временной лимит для первого прикладывания ребенка к груди матери — не позднее 1,5–2 часов после рождения и продолжительностью не менее 30 минут при отсутствии противопоказаний. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, на которой ссылается ТАСС, также указано, что в акушерских стационарах должны создаваться условия для внедрения семейно-ориентированных перинатальных технологий. Минздрав, кроме того, прописал возможность присутствия отца ребенка или другого члена семьи при родах, исключая случаи оперативных процедур. Рекомендуемое время пребывания женщины в стационаре после родов и при отсутствии осложнений — до трех суток. После операции кесарева сечения — до четырех суток. 

Недавно британские археологи научились определять беременность древних людей по костям. Исследователи взяли образцы ребер, шейных позвонков и зубов женщин, измельчили их в порошок и нашли там половые гормоны — прогестерон и тестостерон. В останках тех, кто умер во время беременности, оказался значительно повышен уровень прогестерона. Тестостерон, наоборот, полностью отсутствовал.



 

