Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»

На ютуб-канале Neon опубликовали тизер-трейлер фильма «I Love Boosters», в котором снялись Кеке Палмер («Нет») и Деми Мур («Субстанция»). Комедия выйдет в кинопрокат 22 мая.
Ее выпустит студия Neon и режиссер Бутс Райли. Впервые ленту показали на кинофестивале SXSW. В фильме снялись Наоми Аки, Тейлор Пейдж, Поппи Лю, Эйса Гонсалес, ЛаКит Стэнфилд, Уилл Паултер и Дон Шидл.
Картина расскажет о группе женщин во главе с Корветт (Палмер), которые начали охоту на фэшн-магнатку Мисси Смит (Мур). Они задумали украсть одежду из ее магазинов и продать ее по сниженным ценам.
«Я часто покупаю здесь, и мне кажется, что у меня должно быть все. Просто хочу забрать все домой, съесть и выстрелить этим себе в глаза. Я просто думаю: „Отдайте это мне. Это мое в любом случае“», — заявила в ролике героиня Палмер.
Бутс Райли — режиссер и активист, вокалист супергруппы Street Sweeper Social Club. В 2018 году он дебютировал в кино с фильмом «Простите за беспокойство» — в нем снялся Стэнфилд Лакит.