Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»

«Я часто покупаю здесь, и мне кажется, что у меня должно быть все. Просто хочу забрать все домой, съесть и выстрелить этим себе в глаза. Я просто думаю: „Отдайте это мне. Это мое в любом случае“», — заявила в ролике героиня Палмер.