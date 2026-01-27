Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»

Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Халле Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории
В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков
Тихон Жизневский и Роман Евдокимов выходят на лед в трейлере «Ангелов Ладоги»
В России выступит альтернативная рок-группа Saliva из США
В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»
В общественных местах россиян больше всего раздражает ругань, а американцев ― камера
Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России
Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»
«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
«На помощь!» стал самым высокооцененным фильмом Сэма Рейми на Rotten Tomatoes
27 января в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков
Итан Хоук сам выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза
Ричард Гир сыграет в сериале «The Off Weeks»
Релиз концертного фильма Билли Айлиш перенесли на май
Эмбер Херд заявила, что «потеряла свою способность говорить» после суда с Джонни Деппом
Сериал — продолжение «Рассказа служанки» получил дату релиза

Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»

Кадр: Neon/YouTube

На ютуб-канале Neon опубликовали тизер-трейлер фильма «I Love Boosters», в котором снялись Кеке Палмер («Нет») и Деми Мур («Субстанция»). Комедия выйдет в кинопрокат 22 мая.

Ее выпустит студия Neon и режиссер Бутс Райли. Впервые ленту показали на кинофестивале SXSW. В фильме снялись Наоми Аки, Тейлор Пейдж, Поппи Лю, Эйса Гонсалес, ЛаКит Стэнфилд, Уилл Паултер и Дон Шидл.

Видео: Neon/YouTube

Картина расскажет о группе женщин во главе с Корветт (Палмер), которые начали охоту на фэшн-магнатку Мисси Смит (Мур). Они задумали украсть одежду из ее магазинов и продать ее по сниженным ценам.

«Я часто покупаю здесь, и мне кажется, что у меня должно быть все. Просто хочу забрать все домой, съесть и выстрелить этим себе в глаза. Я просто думаю: „Отдайте это мне. Это мое в любом случае“», — заявила в ролике героиня Палмер.

Бутс Райли — режиссер и активист, вокалист супергруппы Street Sweeper Social Club. В 2018 году он дебютировал в кино с фильмом «Простите за беспокойство» — в нем снялся Стэнфилд Лакит.

