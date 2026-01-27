Халле Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона

Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории
В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков
Тихон Жизневский и Роман Евдокимов выходят на лед в трейлере «Ангелов Ладоги»
В России выступит альтернативная рок-группа Saliva из США
В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»
В общественных местах россиян больше всего раздражает ругань, а американцев ― камера
Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России
Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»
«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
«На помощь!» стал самым высокооцененным фильмом Сэма Рейми на Rotten Tomatoes
27 января в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков
Итан Хоук сам выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза
Ричард Гир сыграет в сериале «The Off Weeks»
Релиз концертного фильма Билли Айлиш перенесли на май
Эмбер Херд заявила, что «потеряла свою способность говорить» после суда с Джонни Деппом
Сериал — продолжение «Рассказа служанки» получил дату релиза
Бренд Levi’s запустил образовательный проект для молодых людей, чтобы научить их зашивать одежду
Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул и раскритиковал его хедлайнеров

Халле Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона

Халле Берри исполнит главную роль в экранизации романа «Президент пропал», который написал писатель Джеймс Паттерсон и экс-лидер США Билл Клинтон. Об этом сообщил Deadline.

Берри сыграет президента Дункан — женскую версию центрального персонажа оригинальной книги. По сюжету, политику предстоит остановить террориста, который угрожает вернуть США в «темные века».

Киноадаптацию разработает Apple Orinal Films. В создании политического триллера поучаствует также RK Films. Кто станет режиссером проекта, пока неясно.

Берри снимется и в других проектах. Среди них будут комедийный боевик «Плохой коп, плохой коп» Кея Кэннона с Форчун Феймстер и Джиллиан Белл (в нем Берри сыграет крутого детектива) и многосерийная комедия «Zero F***s» о менопаузе.

Расскажите друзьям