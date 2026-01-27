A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома

Каждая арт-работа представляет одну из песен, вошедших в свежий релиз. Для трека «Punky Rocky» создана обложка в стиле легендарной PaRappa The Rapper. Сингл «Helicopter» получил оформление в духе Grand Theft Auto, «Air Force (Black Demarco)» — в духе Crazy Taxi, «Stole Ya Flow — в духе Syphon Filter.