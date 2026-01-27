A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома

Рэпер A$AP Rocky представил серию обложек для нового альбома «Don’t Be Dumb», вдохновленную его любимыми видеоиграми. Об этом написал NME.
Каждая арт-работа представляет одну из песен, вошедших в свежий релиз. Для трека «Punky Rocky» создана обложка в стиле легендарной PaRappa The Rapper. Сингл «Helicopter» получил оформление в духе Grand Theft Auto, «Air Force (Black Demarco)» — в духе Crazy Taxi, «Stole Ya Flow — в духе Syphon Filter.
Основную обложку альбома придумал режиссер Тим Бертон. Она стала отправной точкой для творческого эксперимента. Тема игр прослеживается во всей стилистике релиза: клип на песню «Helicopter» напоминает видоигру, а сам A$AP Rocky превращается в нем игрового персонажа.
Пластинка «Don’t Be Dumb» вышла 16 января. Многие критики встретили ее тепло. NME написал, что стиль рэпер стал более утонченным и уверенным. А вот музыкальному редактору «Афиши Daily» релиз показался скучным.
A$AP Rocky уже анонсировал гастрольный тур в поддержку альбома. Он начнется в мае в Чикаго и охватит более 40 городов.