Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ

Платформа Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении искусственного интеллекта. Об этом написал The Verge.
Увольнения будут происходить вплоть до конца сентября. Они затронут, по подсчетам СМИ, около 700 человек. В компании сокращение персонала объяснили тремя «трансформационными инициативами».
Pinterest хочет перераспределить ресурсы в пользу сотрудников, ориентированных на ИИ, которые способствуют внедрению новых технологий в работу. Также платформа планирует приоритезировать продукты, основанные на ИИ.
Наконец, по мнению руководства компании, уменьшение штата ускорит трансформацию стратегии продаж. Реструктуризация обойдется Pinterest приблизительно в сумму от 35 до 45 миллионов долларов.