Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза

Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории
В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков
Тихон Жизневский и Роман Евдокимов выходят на лед в трейлере «Ангелов Ладоги»
В России выступит альтернативная рок-группа Saliva из США
В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»
В общественных местах россиян больше всего раздражает ругань, а американцев ― камера
Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России
Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»
«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
«На помощь!» стал самым высокооцененным фильмом Сэма Рейми на Rotten Tomatoes
27 января в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков
Итан Хоук сам выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза
Ричард Гир сыграет в сериале «The Off Weeks»
Релиз концертного фильма Билли Айлиш перенесли на май
Эмбер Херд заявила, что «потеряла свою способность говорить» после суда с Джонни Деппом
Сериал — продолжение «Рассказа служанки» получил дату релиза
Бренд Levi’s запустил образовательный проект для молодых людей, чтобы научить их зашивать одежду
Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул и раскритиковал его хедлайнеров
Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе

Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза

В селе Уолба Таттинского улуса Якутии скульптор Иван Боппосов завершил работу над новогодней скульптурой из балбаха — конского навоза.

Теперь фигура лошади, символизирующая наступивший 2026 год, украшает его двор. «С декабря начал лепить из навоза лошадь. Должен был завершить, как обычно, до Нового года. Но было холодно, и пришлось частью сырья утеплять коровник», — рассказал автор.

Для создания скульптуры Боппосов использовал каркас из деревянного ящика, на который послойно наносил промерзший навоз. Самым сложным, по словам автора, была лепка морды животного. Точное количество материала он не подсчитывал, но предполагает, что ушло около тракторной телеги.

Ранее подобные фигуры ежегодно создавал его старший брат первый народный скульптор Михаил Боппосов, но после диагностирования у него онкологического заболевания в 2022 году традицию продолжили братья Иван и Иннокентий. По словам Ивана, старший брат чувствует себя хорошо и сохраняет подвижность.

Сам Иван Боппосов не останавливается на достигнутом. Вместе со своими учениками он подал заявку на участие в VIII Всероссийском конкурсе ледовых и снежных скульптур «Мы — дети Севера», который пройдет в феврале в Якутске.

