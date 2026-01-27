Кристен Риттер в роли Джессики Джонс в тизере-трейлере «Сорвиголовы»

В тизере показано, как циничная частный детектив с суперсилой объединяется с Мэттом Мердоком (Чарли Кокс) для борьбы с криминальной империей Кингпина, который теперь, как мэр Нью-Йорка, стал ещё опаснее. «Надеюсь, ты можешь ходить, потому что я тебя не понесу», — говорит Джонс раненому Сорвиголове.

