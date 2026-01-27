Кристен Риттер в роли Джессики Джонс в тизере-трейлере «Сорвиголовы»

Marvel опубликовал тизер-трейлер второго сезона сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Его премьера состоится на Disney+ 24 марта.
В ролике Marvel Studios наконец-то официально подтвердила долгожданное возвращение одного из самых популярных персонажей Netflix — Джессики Джонс в исполнении Кристен Риттер.
В тизере показано, как циничная частный детектив с суперсилой объединяется с Мэттом Мердоком (Чарли Кокс) для борьбы с криминальной империей Кингпина, который теперь, как мэр Нью-Йорка, стал ещё опаснее. «Надеюсь, ты можешь ходить, потому что я тебя не понесу», — говорит Джонс раненому Сорвиголове.
Риттер стала первой актрисой из оригинального состава Marvel от Netflix (помимо основных исполнителей «Сорвиголовы»), чей персонаж полноценно интегрируется в кинематографическую вселенную Marvel на Disney+. Она уже работала с Коксом ранее в мини-сериале «Защитники».
К актерскому составу второго сезона присоединился Мэттью Лиллард в пока еще не раскрытой роли. Сюжет «Сорвиголовы» будет вращаться вокруг поисков пропавшего Мэтта Мердока, в то время как его альтер эго, Сорвиголова, продолжит в одиночку противостоять коррумпированной власти.