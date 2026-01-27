Кристен Риттер в роли Джессики Джонс в тизере-трейлере «Сорвиголовы»

Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории
В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков
Тихон Жизневский и Роман Евдокимов выходят на лед в трейлере «Ангелов Ладоги»
В России выступит альтернативная рок-группа Saliva из США
В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»
В общественных местах россиян больше всего раздражает ругань, а американцев ― камера
Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России
Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»
«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
«На помощь!» стал самым высокооцененным фильмом Сэма Рейми на Rotten Tomatoes
27 января в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков
Итан Хоук сам выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза
Ричард Гир сыграет в сериале «The Off Weeks»
Релиз концертного фильма Билли Айлиш перенесли на май
Эмбер Херд заявила, что «потеряла свою способность говорить» после суда с Джонни Деппом
Сериал — продолжение «Рассказа служанки» получил дату релиза
Бренд Levi’s запустил образовательный проект для молодых людей, чтобы научить их зашивать одежду
Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул и раскритиковал его хедлайнеров
Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе
Иностранцам с судимостью могут запретить получать российское гражданство
Салли Хокинс снимется в новой экранизации «Элоизы»
«Смешарики» сделали свою версию мема с пингвином-нигилистом
Режиссерский дебют Кита Харингтона покажут на Манчестерском кинофестивале

Кристен Риттер в роли Джессики Джонс в тизере-трейлере «Сорвиголовы»

Фото: Disney

Marvel опубликовал тизер-трейлер второго сезона сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Его премьера состоится на Disney+ 24 марта.

В ролике Marvel Studios наконец-то официально подтвердила долгожданное возвращение одного из самых популярных персонажей Netflix — Джессики Джонс в исполнении Кристен Риттер.

В тизере показано, как циничная частный детектив с суперсилой объединяется с Мэттом Мердоком (Чарли Кокс) для борьбы с криминальной империей Кингпина, который теперь, как мэр Нью-Йорка, стал ещё опаснее. «Надеюсь, ты можешь ходить, потому что я тебя не понесу», — говорит Джонс раненому Сорвиголове.
 

Риттер стала первой актрисой из оригинального состава Marvel от Netflix (помимо основных исполнителей «Сорвиголовы»), чей персонаж полноценно интегрируется в кинематографическую вселенную Marvel на Disney+. Она уже работала с Коксом ранее в мини-сериале «Защитники».

К актерскому составу второго сезона присоединился Мэттью Лиллард в пока еще не раскрытой роли. Сюжет «Сорвиголовы» будет вращаться вокруг поисков пропавшего Мэтта Мердока, в то время как его альтер эго, Сорвиголова, продолжит в одиночку противостоять коррумпированной власти.

Расскажите друзьям