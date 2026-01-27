Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»

Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории
В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков
Тихон Жизневский и Роман Евдокимов выходят на лед в трейлере «Ангелов Ладоги»
В России выступит альтернативная рок-группа Saliva из США
В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»
В общественных местах россиян больше всего раздражает ругань, а американцев ― камера
Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России
Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»
«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
«На помощь!» стал самым высокооцененным фильмом Сэма Рейми на Rotten Tomatoes
27 января в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков
Итан Хоук сам выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза
Ричард Гир сыграет в сериале «The Off Weeks»
Релиз концертного фильма Билли Айлиш перенесли на май
Эмбер Херд заявила, что «потеряла свою способность говорить» после суда с Джонни Деппом
Сериал — продолжение «Рассказа служанки» получил дату релиза
Бренд Levi’s запустил образовательный проект для молодых людей, чтобы научить их зашивать одежду
Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул и раскритиковал его хедлайнеров
Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе
Иностранцам с судимостью могут запретить получать российское гражданство
Салли Хокинс снимется в новой экранизации «Элоизы»
«Смешарики» сделали свою версию мема с пингвином-нигилистом

Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»

Фото: HBO Entertainment

Одесса Эзайон, известная по номинированному на «Оскар» фильму «Марти Великолепный», присоединилась к новому фильму «Глубокие порезы» студии A24.

Актрисе компанию составят Кейли Спэни («Гражданская война») и Дрю Старки («Внешние отмели»). В настоящий момент Эзайон также играет одну из главных ролей в новом сериале HBO Max «Я люблю Лос-Анджелес».

Фильм станет адаптацией одноименного романа Холли Брикли, который издательство Penguin Random House описывает как историю о двух людях, «разлучаемых той же силой, что их и притягивает, — музыкой».

Действие разворачивается в калифорнийском Беркли начала 2000-х, где завсегдатай бара Перси Маркс, не обладающая музыкальным талантом, встречает начинающего автора песен Джо Морроу. Режиссером ленты станет Шон Деркин («Стальная хватка»).
 

Расскажите друзьям