В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков

Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Тихон Жизневский и Роман Евдокимов выходят на лед в трейлере «Ангелов Ладоги»
В России выступит альтернативная рок-группа Saliva из США
В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»
В общественных местах россиян больше всего раздражает ругань, а американцев ― камера
Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России
Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»
«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
«На помощь!» стал самым высокооцененным фильмом Сэма Рейми на Rotten Tomatoes
27 января в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков
Итан Хоук сам выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза
Ричард Гир сыграет в сериале «The Off Weeks»
Релиз концертного фильма Билли Айлиш перенесли на май
Эмбер Херд заявила, что «потеряла свою способность говорить» после суда с Джонни Деппом
Сериал — продолжение «Рассказа служанки» получил дату релиза
Бренд Levi’s запустил образовательный проект для молодых людей, чтобы научить их зашивать одежду
Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул и раскритиковал его хедлайнеров
Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе
Иностранцам с судимостью могут запретить получать российское гражданство
Салли Хокинс снимется в новой экранизации «Элоизы»
«Смешарики» сделали свою версию мема с пингвином-нигилистом
Режиссерский дебют Кита Харингтона покажут на Манчестерском кинофестивале
Морган Фриман назвал свои любимые кинороли
Внуково стало самым непунктуальным аэропортом в Москве в 2025 году
ChatGPT использует информацию из энциклопедии Илона Маска Grokipedia
Лувр закрылся уже в четвертый раз из‑за забастовок сотрудников
58% сотрудников в России рассказали, что не готовы терпеть начальника-абьюзера

В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Сегодня количество осадков, зафиксированное в Москве на метеостанции ВДНХ, достигло 11 миллиметров. Таким образом был побит предыдущий суточный рекорд для 27 января 1995 года — тогда выпало 10,9 миллиметра. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Рекорды также обновлены в Московской области. Например, в Новом Иерусалиме за 12 часов выпало 16 миллиметров осадков при прежнем рекорде 1995 года в 10,6 миллиметров.

Ранее синоптики также сообщили, что сегодня в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков — до 20 миллиметров. Это увеличит высоту сугробов с 30 до 47 сантиметров. Температура будет колебаться от –4 до –7 градусов.

Ожидается, что к четвергу высота снежного покрова в столице достигнет 52–57 сантиметров и, вероятно, превысит абсолютный рекорд этого дня, установленный в 1956 году (50 сантиметров).

Расскажите друзьям