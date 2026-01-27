В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков

Сегодня количество осадков, зафиксированное в Москве на метеостанции ВДНХ, достигло 11 миллиметров. Таким образом был побит предыдущий суточный рекорд для 27 января 1995 года — тогда выпало 10,9 миллиметра. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Рекорды также обновлены в Московской области. Например, в Новом Иерусалиме за 12 часов выпало 16 миллиметров осадков при прежнем рекорде 1995 года в 10,6 миллиметров.
Ранее синоптики также сообщили, что сегодня в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков — до 20 миллиметров. Это увеличит высоту сугробов с 30 до 47 сантиметров. Температура будет колебаться от –4 до –7 градусов.
Ожидается, что к четвергу высота снежного покрова в столице достигнет 52–57 сантиметров и, вероятно, превысит абсолютный рекорд этого дня, установленный в 1956 году (50 сантиметров).