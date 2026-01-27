Тихон Жизневский и Роман Евдокимов выходят на лед в трейлере «Ангелов Ладоги»

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, дистрибьютор «Централ Партнершип» поделился с «Афишей Daily» трейлером и постером фильма «Ангелы Ладоги», посвященного подвигу спортсменов-буеристов. Премьера картины запланирована на 23 апреля.
В основу сюжета легла подлинная история подвига спортсменов-буеристов. В ноябре 1941 года, когда вокруг Ленинграда сомкнулось блокадное кольцо, отряд молодых спортсменов выходит на тонкий лед Ладоги. Их миссия по доставке боеприпасов неожиданно превращается в операцию по спасению детей из оставшегося в кольце детского дома. Бывшим соперникам в парусном спорте предстоит стать настоящей командой, чтобы выжить самим и подарить надежду другим.
Главные роли в проекте исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»), Роман Евдокимов («Огниво»), Ксения Трейстер («Этерна»), Виктор Добронравов («Т-34»), Полина Агуреева («Долгое прощание»), Вадим Сквирский («Романовы»), Евгений Сидихин («За последней чертой») и Дирк Мартенс («Доктор Вера»).
Режиссером выступил Александр Котт, известный по фильмам «Брестская крепость» и «Северный полюс». «В Музее блокады Ленинграда есть уникальная экспозиция, посвященная эвакуации детского дома. Директор детдома оставил после себя десятки писем, сейчас они представлены в музее. И это невероятная история про то, как директор пытается эвакуировать детей и не может, потому что вокруг война. Это сюжетная линия, которая двигает нашу историю», — поделился Котт.