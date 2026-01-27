Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка Унывака. Подводное приключение»

Фото: Exponenta

Вчера, 26 января, в кинотеатре «Москва» состоялся закрытый премьерный показ мультфильма «Рыбка Унывака. Подводное приключение». Мероприятие прошло в формате детского киноклуба: маленьких зрителей сопровождали сказочные персонажи, а после сеанса прошел паблик-ток с Юрием Стояновым, озвучившим главного героя.

«Нам важно создать пространство, где диалог о кино можно вести с самой разной аудиторией. Голос Юрия Стоянова знаком всем поколениям и мы очень рады, что именно он стал нашим первым героем в этом семейном формате и поделился своим опытом и с маленькими зрителями, и со взрослыми», — отметила Елена Чехоева, директор по маркетингу кинотеатра «Москва».

Мультфильм основан на книге Деборы Дисен «Рыбка Унывака».  Она рассказывает о нелюдимом мистере Рыбе, чей дом неожиданно разрушается и падает на жилище морского конька Пипы. Вместе они отправляются на поиски Мерцашки — мифической рыбки, исполняющей желания.

«Любознательность часто спасает от уныния, ведь „что?“ и „почему?“ — два любимых детских вопроса. А это история как раз о том, как рыбка унывака превращается в жизнерадостную и веселую! Плывите по жизни так же, как эта рыбка — отважно и вместе с друзьями. Хочу, чтобы вам понравилась эта история. Смеяться — это важно!», — поделился впечатлениями о фильме Юрий Стоянов.

Рыбка унывака. Подводное приключение
Мультфильм / с 1 февраля
Подробнее на Афише
