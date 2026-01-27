В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка Унывака. Подводное приключение»

«Любознательность часто спасает от уныния, ведь „что?“ и „почему?“ — два любимых детских вопроса. А это история как раз о том, как рыбка унывака превращается в жизнерадостную и веселую! Плывите по жизни так же, как эта рыбка — отважно и вместе с друзьями. Хочу, чтобы вам понравилась эта история. Смеяться — это важно!», — поделился впечатлениями о фильме Юрий Стоянов.