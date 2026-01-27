Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Константина Богомолова ректором

Выпускники и учащиеся Школы-студии МХАТ призвали отменить назначение Константина Богомолова ректором учебного заведения. Об этом они заявили в открытом письме на имя министра культуры Ольги Любимовой. Обращение опубликовали в соцсетях актеры Марьяна Спивак, Юлия Меньшова, Марк Богатырев, Варвара Шмыкова, Антон Шагин и другие.
По мнению авторов письма, назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии».
«Основа преемственности прежде всего заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенных основоположниками и подробно сформулированных в „Этике“ и других трудах Станиславского. Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы, и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ», ― говорится в обращении.
Его авторы отметили, что все предыдущие ректоры ― Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий ― «были корневыми мхатовцами» и именно они создали особенное духовное пространство Школы-студии.
Любимову попросили рассмотреть на должность ректора кандидатуры тех, «чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны» со Школой-студией и «не противоречат этическим принципам основателей».
Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января. С 2013 года этот пост занимал Игорь Золотовицкий, умерший 14 января в возрасте 64 лет. Богомолов уже возглавляет два московских театра — Театр на Малой Бронной, а с июня 2024 года еще и Театр Романа Виктюка, который он переименовал в «Сцену „Мельников“».