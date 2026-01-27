Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Константина Богомолова ректором

Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка Унывака. Подводное приключение»
В общественных местах россиян больше всего раздражает ругань, а американцев ― камера
Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России
Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»
«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
«На помощь!» стал самым высокооцененным фильмом Сэма Рейми на Rotten Tomatoes
27 января в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков
Итан Хоук сам выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза
Ричард Гир сыграет в сериале «The Off Weeks»
Релиз концертного фильма Билли Айлиш перенесли на май
Эмбер Херд заявила, что «потеряла свою способность говорить» после суда с Джонни Деппом
Сериал — продолжение «Рассказа служанки» получил дату релиза
Бренд Levi’s запустил образовательный проект для молодых людей, чтобы научить их зашивать одежду
Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул, и раскритиковал его хедлайнеров
Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе
Иностранцам с судимостью могут запретить получать российское гражданство
Салли Хокинс снимется в новой экранизации «Элоизы»
«Смешарики» сделали свою версию мема с пингвином-нигилистом
Режиссерский дебют Кита Харингтона покажут на Манчестерском кинофестивале
Морган Фриман назвал свои любимые кинороли
Внуково стало самым непунктуальным аэропортом в Москве в 2025 году
ChatGPT использует информацию из энциклопедии Илона Маска Grokipedia
Лувр закрылся уже в четвертый раз из‑за забастовок сотрудников
58% сотрудников в России рассказали, что не готовы терпеть начальника-абьюзера
В Милане откроют для публики фреску Леонардо да Винчи в замке Сфорца
Третья часть «Аватара» показала рекордное падение сборов в мировом прокате

Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Константина Богомолова ректором

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Выпускники и учащиеся Школы-студии МХАТ призвали отменить назначение Константина Богомолова ректором учебного заведения. Об этом они заявили в открытом письме на имя министра культуры Ольги Любимовой. Обращение опубликовали в соцсетях актеры Марьяна Спивак, Юлия Меньшова, Марк Богатырев, Варвара Шмыкова, Антон Шагин и другие.

По мнению авторов письма, назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии».

«Основа преемственности прежде всего заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенных основоположниками и подробно сформулированных в „Этике“ и других трудах Станиславского. Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы, и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ», ― говорится в обращении. 

Его авторы отметили, что все предыдущие ректоры ― Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий ― «были корневыми мхатовцами» и именно они создали особенное духовное пространство Школы-студии.

Любимову попросили рассмотреть на должность ректора кандидатуры тех, «чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны» со Школой-студией и «не противоречат этическим принципам основателей».

Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января. С 2013 года этот пост занимал Игорь Золотовицкий, умерший 14 января в возрасте 64 лет. Богомолов уже возглавляет два московских театра — Театр на Малой Бронной, а с июня 2024 года еще и Театр Романа Виктюка, который он переименовал в «Сцену „Мельников“».

Расскажите друзьям