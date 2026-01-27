В общественных местах россиян больше всего раздражает ругань, а американцев ― камера

ВЦИОМ сравнил требовательность к этикету со стороны американцев и россиян. Для этого социологи взяли данные опроса американского Pew Research Center и провели аналогичный в России, сообщает РБК.
В целом американцы острее воспринимают тему грубости в общественных местах. Почти половина жителей США (46%) считают, что по сравнению с доковидными временами люди стали вести себя грубее. Среди россиян так думают 18%. О том, что они регулярно становятся свидетелями грубости, сообщили 34% американцев и 21% россиян.
При этом, по данным ВЦИОМ, россияне чаще оказываются нетерпимее к конкретным нарушениям общественного порядка. Социологи протестировали восемь практик поведения, и в шести случаях россияне осуждали их чаще, чем американцы. Например, ругань в общественных местах считают неподобающей 92% россиян против 62% американцев, громкую музыку — 87% против 59%, демонстрацию ругательств на виду (например, на футболке или вывеске) — 79% против 66%.
Россияне также чаще выступают против того, чтобы приходить с ребенком в места, где обычно собираются только взрослые (78% против 69%), разговаривать с кем-то, не снимая наушников (60% против 57%), и заходить в помещения вроде продуктового магазина с питомцами (53% против 45%).
Американцы, наоборот, менее терпимы к курению в присутствии других людей (77% против 74%) и к фото- и видеосъемке без разрешения (74% против 62%). Во ВЦИОМ обращают внимание, что это два главных табу в США, тогда как для россиян актуальнее вопросы тишины.
«Наблюдается любопытный парадокс: в российском обществе порицаются попытки „присвоить“ себе общественное пространство посредством нарушения тишины, тогда как возможное появление на чужих фотографиях вызывает куда менее острую реакцию. В то же время американцы готовы простить окружающим поведение, привлекающее внимание, но будут жестко отстаивать неприкосновенность частной жизни», ― отметили во ВЦИОМ.
Еще один общий вывод — молодежь в России и США терпимее к нарушению общественного порядка, чем старшие поколения. Например, половина россиян 18–23 лет считает нормальным общение с наушниками в ушах. А в обеих странах более строгими «хранителями порядка» чаще выступают женщины: самый большой разрыв во взглядах между мужчинами и женщинами в России социологи увидели в отношении к несанкционированной съемки (53% против 70%).