Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды

Греческий режиссер Йоргос Лантимос, известный по картинам «Виды доброты» и «Бедные-несчастные», срежиссировал сюрреалистичный рекламный ролик для приложения доставки еды Grubhub. Видео покажут во время трансляции Супербоула.
Пока что доступен только тизер, и в нем указана дата 8 февраля. В ролике говорится: «В этом феврале одно приложение для доставки еды наконец-то вложит деньги туда, куда обещает».
После премьеры «Бугонии» Лантимос объявил о временном уходе из киноиндустрии. Режиссер признался, что последние годы работал без передышки и теперь чувствует необходимость в отдыхе.
«Думаю, мне действительно нужен перерыв. Я уже говорил это раньше — между тремя предыдущими фильмами, — но сейчас все серьезно. На этот раз можете мне поверить, я собираюсь отдохнуть», — отметил постановщик.