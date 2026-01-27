Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»

Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул, и раскритиковал его хедлайнеров
«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
«На помощь!» стал самым высокооцененным фильмом Сэма Рэйми на Rotten Tomatoes
27 января в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков
Итан Хоук выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза
Ричард Гир сыграет в сериале «The Off Weeks»
Релиз концертного фильма Билли Айлиш перенесли на май
Эмбер Херд заявила, что «потеряла свою способность говорить» после суда с Джонни Деппом
Сериал-продолжение «Рассказа служанки» получил дату релиза
Бренд Levi’s запустил образовательный проект для молодых людей, чтобы научить их зашивать одежду
Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе
Иностранцам с судимостью могут запретить получать российское гражданство
Салли Хокинс снимется в новой экранизации «Элоизы»
«Смешарики» сделали свою версию мема с пингвином-нигилистом
Режиссерский дебют Кита Харингтона покажут на Манчестерском кинофестивале
Морган Фриман назвал свои любимые кинороли
Внуково стало самым непунктуальным аэропортом в Москве в 2025 году
ChatGPT использует информацию из энциклопедии Илона Маска Grokipedia
Лувр закрылся уже в четвертый раз из‑за забастовок сотрудников
58% сотрудников в России рассказали, что не готовы терпеть начальника-абьюзера
В Милане откроют для публики фреску Леонардо да Винчи в замке Сфорца
Третья часть «Аватара» показала рекордное падение сборов в мировом прокате
«Жильца» Хичкока переформатировали в вертикальную микродраму
Роберт Паттинсон создавал эмбиент-музыку во время съемок «Бэтмена»
«Читай-город»: Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году
Тихон Жизневский и Ольга Лерман в трейлере сериала «Время счастливых»
Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»
По мультику «Приключения поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм с живыми актерами

Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»

Фото: Netflix

Netflix опубликовал трейлер документального сериала «Столкновение с реальностью: Закулисье „Топ-модели по-американски“» (Reality Check: Inside America’s Next Top Model), об истории популярного реалити-шоу конца 2000-х. Премьера проекта состоится на платформе 16 февраля.

В сериал вошли интервью с ведущей Тайрой Бэнкс, продюсером Кеном Моком и судьями шоу: Джеем Мануэлем, Джеем Александром и Найджелом Баркером. Появятся также бывшие участницы и победительницы шоу, включая Уитни Томпсон, Жизель Самсон, Шэннон Стюарт, Шэнди Салливан, Дэни Эванс и Кинью Хилл.

В трейлере Бэнкс говорит, что хотела «бороться с индустрией моды», а затем признается, что «зашла слишком далеко». Показывается ряд проблем шоу: бодишейминг, давление токсичных стандартов красоты, принуждение к медицинским процедурам как части «преображения» и фотосессии с элементами культурной апроприации.

Видео: Netflix

Среди других грядущих проектов Netflix — экранизация детских книг «Элоиза» от создательницы «Девочек Гилмор» Эми Шерман-Палладино. В актерский состав войдут Райан Рейнолдс, Дэвид Хейг, Виктор Гарбер, Макс Казелла, Айзек Пэ и Мей Шенк.

