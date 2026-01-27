«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России

Министр финансов Антон Силуанов предложил Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием письма министра президенту.
Ведомство предлагает снять запрет на работу онлайн-казино при соблюдении ряда условий. Среди них:
- создание специального оператора (его предлагается назначать распоряжением президента по предложению правительства);
- прием ставок через Единый центр учета переводов ставок — по аналогии с букмекерами;
- введение налога не менее 30% от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей), который оператор будет перечислять ежемесячно.
В Минфине считают, что в случае поддержки инициативы доходы федерального бюджета могут составить около 100 млрд рублей в год. При этом оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете, по оценке ведомства, превышает 3 трлн рублей ежегодно, а число действующих онлайн-казино — около ста. Легальный рынок букмекерских контор и тотализаторов Минфин оценивает в 1,7 трлн рублей за 2024 год.
Сейчас, напоминает «Коммерсант», онлайн-казино в России запрещены, а легально проводить азартные игры можно либо через букмекеров/тотализаторов, либо в игорных зонах ― «Красная Поляна» (Сочи), «Янтарная» (Калининградская область), «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край) и «Золотой берег» (Крым).
Администрировать налог на онлайн-казино Минфин предлагает через ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Ведомство также настаивает на возрастном ограничении пользователей ― от 21 года. Оператора онлайн-казино и ЕРАИ хотят наделить полномочиями по профилактике игровой зависимости.
Одновременно Минфин вместе с заинтересованными ведомствами, ЦБ и ЕРАИ предлагает усилить меры против нелегального рынка — блокировать сайты онлайн-казино и ограничивать переводы в пользу их операторов.
Представители букмекерского рынка в целом идею поддерживают. В BetBoom считают возможное появление легальных онлайн-казино «шагом к устоявшейся мировой модели». В «Лиге ставок» оценивают депозиты нелегальных онлайн-казино до 2 млрд долларов в месяц и называют это потерями целевых отчислений, которые могли бы идти на спорт. В Fonbet допускают, что часть аудитории может перетечь от букмекеров, но заявляют, что прозрачные правила и польза для бюджета сделали бы инициативу приемлемой.
При этом в Ассоциации защиты прав участников азартных игр и лотерей предупреждают о социальных рисках: казино «традиционно привлекают больше участников», а без жесткого контроля эффект легализации может оказаться обратным. Там предлагают ввести контроль за каналами продвижения онлайн-игр, лимиты на ставки и время на сайте, а также риск-профили игроков ― то есть оценку того, не подвержен ли пользователь лудомании и не связано ли его поведение с финансовыми рисками.