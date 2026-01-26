Эмбер Херд заявила, что «потеряла свою способность говорить» после суда с Джонни Деппом

Американская актриса Эмбер Хед, известная по фильму «Аквамен», прокомментировала суд с экс-мужем Джонни Деппом в документальном фильме «Silenced». Она заявила, что «потеряла свою способность говорить» после него.
По словам артистки, она больше не хочет делиться своей историей публично. Херд подчеркнула, что фильм посвящен не ей. Он рассказывает о правозащитнице Дженнифер Робинсон и ее работе с исками о клевете.
Картина раскрывает, как юрист борется с использованием законов о клевете в качестве инструмента, заставляющего замолчать жертв гендерного насилия. Херд предстает в ленте как одна из женщин, пострадавших в ходе разбирательств.
«Я здесь не для того, чтобы рассказывать свою историю. Я не хочу рассказывать свою историю. На самом деле, я больше не хочу использовать свой голос. В этом и проблема», — сказала Херд.
В фильме актриса выразила поддержку людям, борющихся за гендерное равенство. Она также высказала надежду на будущее для своей дочери, вместе с которой Херд теперь живет в Испании.
Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд длился 15 месяцев, пока она не предъявила ему обвинения в насилии и не подала на развод в мае 2016 года. По итогам процесса Деппу пришлось заплатить ей 7 млн долларов. Депп и Херд отказались от претензий друг к другу.
В 2019 году Джонни Депп подал свой первый иск о клевете на 50 млн долларов против Эмбер Херд. В документе уточнялось, что экс-супруга необоснованно обвиняла Джонни Деппа в домашнем насилии и регулярных побоях и использовала эту клевету ради продвижения своей карьеры. Адвокаты актрисы, в свою очередь, называли иск Деппа попыткой заставить бывшую жену замолчать.
После проигранного иска против The Sun Джонни Деппа попросили отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». Позже актера и его фильмы начал бойкотировать Голливуд. Депп называл себя жертвой «культуры отмены».
Актер обратился уже в американский суд. По итогам нового процесса Херд должна ,была заплатить бывшему мужу 15 млн долларов за то, что распространяла ложную информацию о насилии, а Депп должен выплатить экс-жене 2 млн.