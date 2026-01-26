Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе
Салли Хокинс снимется в новой экранизации «Элоизы»

Фото: Fox Searchlight Pictures

Британская актриса Салли Хокинс, известная по фильму «Форма воды», снимется в новой экранизации серии детских книг «Элоиза». Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит Netflix, режиссером станет создательница «Девочек Гилмор» Эми Шерман-Палладино. В актерский состав войдут Райан Рейнолдс, Дэвид Хейг, Виктор Гарбер, Макс Казелла, Айзек Пэ и Мей Шенк.

Шерман-Палладино написала сценарий в соавторстве с Ханной Маркс и Линдой Вулвертон. Рейнолдс не только сыграет одну из главных ролей, но и выступит продюсером проекта через свою компанию Maximum Effort.

Фильм представит совершенно новую историю, вдохновленную культовой серией книг Кей Томпсон с иллюстрациями Хилари Найт. Девочку Элоизу, центральную героиню истории, сыграет дебютантка Мей Шенк. Съемки планируют начать в ноябре.

Производством займутся студии MRC и Handmade Films, которые приобрели права на экранизацию еще в 2019 году. Создатели активно сотрудничают с наследниками Томпсон, самой Найт и издательством Simon & Schuster.

Книга Кей Томпсон «Элоиза» вышла в 1955 году и получила четыре продолжения. Она рассказала о девочке, живущей в отеле «Плаза» в Нью-Йорке с няней, мопсом Винисом и черепахой по кличке Скипперди.

Книги ранее уже экранизировали. В 2003 году вышли два телевизионных фильма «Элоиза в отеле „Плаза“» и «Элоиза на Рождество» с Софьей Васильевой и Джули Эндрюс. В 2019 году компания MRC приобрела права на новую киноадаптацию.

