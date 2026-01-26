Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе
Иностранцам с судимостью могут запретить получать российское гражданство
Салли Хокинс снимется в новой экранизации «Элоизы»
«Смешарики» сделали свою версию мема с пингвином-нигилистом
Режиссерский дебют Кита Харингтона покажут на Манчестерском кинофестивале
Внуково стало самым непунктуальным аэропортом в Москве в 2025 году
ChatGPT использует информацию из энциклопедии Илона Маска Grokipedia
Лувр закрылся уже в четвертый раз из‑за забастовок сотрудников
58% сотрудников в России рассказали, что не готовы терпеть начальника-абьюзера
В Милане откроют для публики фреску Леонардо да Винчи в замке Сфорца
Третья часть «Аватара» показала рекордное падение сборов в мировом прокате
«Жильца» Хичкока переформатировали в вертикальную микродраму
Роберт Паттинсон создавал эмбиент-музыку во время съемок «Бэтмена»
«Читай-город»: Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году
Тихон Жизневский и Ольга Лерман в трейлере сериала «Время счастливых»
Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»
По мультику «Приключения поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм с живыми актерами
ВЦИОМ: россияне потратили на Новый год в среднем 64,4 тыс. рублей
Госдума планирует ограничить платный прием в колледжах по непрофильным направлениям
Доналл Глисон сообщил, что работа над вторым сезоном сериала «Газета» уже началась
Сильный снегопад в Москве продлится более двух суток
СМИ сообщают об улучшении состояния Михаэля Шумахера
«Чилить» — самый популярный глагол в России за последние годы
Константин Плотников в роли Горшка в новом трейлере «Король и Шут. Навсегда»
Патриция Кларксон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Что происходит ночью»
Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана
Синоптик: ночь на 26 января стала в Москве самой холодной с начала зимы
Наташа Лионн призналась в срыве после десяти лет трезвости

Морган Фриман назвал свои любимые кинороли

Фото: Columbia Pictures

Американский актер Морган Фриман назвал свои любимые роли в фильмах. Всего в карьере артиста было более 100 кинопроектов, но Фриман выделил всего три. Об этом написала New York Post.

Актер поделился, что особенно ему дорога роль в драме «Побег из Шоушенка», которая возглавляет рейтинг лучших фильмов на портале IMDb. Также Фриман выделил картины «Шофер мисс Дейзи» и «Держись за меня».

Ленту «Шофер мисс Дейзи» снял режиссер Брюс Бересфорд в 1989 году. Она рассказала о взаимоотношениях богатой американки еврейского происхождения, полной расовых предрассудков, с ее новым водителем-афроамериканцем. За роль в этом фильме Фриман был номинирован на «Оскар».

Драма «Держись за меня» вышла также в 1989 году. В ней Фриман сыграл директора колледжа, в котором процветают наркомания и криминал. Режиссером фильма выступил Джон Дж.Эвилдсен.

Наконец, «Побег из Шоушенка» вышел в 1994 году. Эту картину снял Фрэнк Дарабонт по повести Стивена Кинга. За роль в «Побеге из Шоушенка» Фримана также номинировали на «Оскар», но награды актер не получил.

Свой первый и единственный на сегодняшний день «Оскар» актер получил на роль второго плана в драме «Малышка на миллион» с Клинтом Иствудом и Хилари Суонк. Она была снята через десять лет после «Побега из Шоушенка».

Летом 2025 года Моргану Фриману исполнилось 88 лет, но актер не думает о пенсии. Он продолжает активно сниматься, а еще регулярно играет в гольф, несмотря на проблемы с лодыжкой. «Есть поговорка о старости: „Продолжай двигаться“. А Клинт Иствуд говорит: „Не впускай старика“. <…> В этом весь секрет», — отметил Фриман.

