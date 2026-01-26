Морган Фриман назвал свои любимые кинороли

Американский актер Морган Фриман назвал свои любимые роли в фильмах. Всего в карьере артиста было более 100 кинопроектов, но Фриман выделил всего три. Об этом написала New York Post.
Актер поделился, что особенно ему дорога роль в драме «Побег из Шоушенка», которая возглавляет рейтинг лучших фильмов на портале IMDb. Также Фриман выделил картины «Шофер мисс Дейзи» и «Держись за меня».
Ленту «Шофер мисс Дейзи» снял режиссер Брюс Бересфорд в 1989 году. Она рассказала о взаимоотношениях богатой американки еврейского происхождения, полной расовых предрассудков, с ее новым водителем-афроамериканцем. За роль в этом фильме Фриман был номинирован на «Оскар».
Драма «Держись за меня» вышла также в 1989 году. В ней Фриман сыграл директора колледжа, в котором процветают наркомания и криминал. Режиссером фильма выступил Джон Дж.Эвилдсен.
Наконец, «Побег из Шоушенка» вышел в 1994 году. Эту картину снял Фрэнк Дарабонт по повести Стивена Кинга. За роль в «Побеге из Шоушенка» Фримана также номинировали на «Оскар», но награды актер не получил.
Свой первый и единственный на сегодняшний день «Оскар» актер получил на роль второго плана в драме «Малышка на миллион» с Клинтом Иствудом и Хилари Суонк. Она была снята через десять лет после «Побега из Шоушенка».
Летом 2025 года Моргану Фриману исполнилось 88 лет, но актер не думает о пенсии. Он продолжает активно сниматься, а еще регулярно играет в гольф, несмотря на проблемы с лодыжкой. «Есть поговорка о старости: „Продолжай двигаться“. А Клинт Иствуд говорит: „Не впускай старика“. <…> В этом весь секрет», — отметил Фриман.