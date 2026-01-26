Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе
Иностранцам с судимостью могут запретить получать российское гражданство
Салли Хокинс снимется в новой экранизации «Элоизы»
«Смешарики» сделали свою версию мема с пингвином-нигилистом
Режиссерский дебют Кита Харингтона покажут на Манчестерском кинофестивале
Морган Фриман назвал свои любимые кинороли
ChatGPT использует информацию из энциклопедии Илона Маска Grokipedia
Лувр закрылся уже в четвертый раз из‑за забастовок сотрудников
58% сотрудников в России рассказали, что не готовы терпеть начальника-абьюзера
В Милане откроют для публики фреску Леонардо да Винчи в замке Сфорца
Третья часть «Аватара» показала рекордное падение сборов в мировом прокате
«Жильца» Хичкока переформатировали в вертикальную микродраму
Роберт Паттинсон создавал эмбиент-музыку во время съемок «Бэтмена»
«Читай-город»: Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году
Тихон Жизневский и Ольга Лерман в трейлере сериала «Время счастливых»
Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»
По мультику «Приключения поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм с живыми актерами
ВЦИОМ: россияне потратили на Новый год в среднем 64,4 тыс. рублей
Госдума планирует ограничить платный прием в колледжах по непрофильным направлениям
Доналл Глисон сообщил, что работа над вторым сезоном сериала «Газета» уже началась
Сильный снегопад в Москве продлится более двух суток
СМИ сообщают об улучшении состояния Михаэля Шумахера
«Чилить» — самый популярный глагол в России за последние годы
Константин Плотников в роли Горшка в новом трейлере «Король и Шут. Навсегда»
Патриция Кларксон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Что происходит ночью»
Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана
Синоптик: ночь на 26 января стала в Москве самой холодной с начала зимы
Наташа Лионн призналась в срыве после десяти лет трезвости

Внуково стало самым непунктуальным аэропортом в Москве в 2025 году

По итогам 2025 года самым непунктуальным аэропортом в Москве стало Внуково. Вовремя в нем выполнили лишь 32% рейсов, следует из данных исследования «АльфаСтрахование».

На втором месте — аэропорт Жуковский (36% успешных вылетов). У Шереметьево и Домодедово по 50%. Среди аэропортов в городах-миллионниках лидировал аэропорт Красноярска — 75% рейсов из него стартовали без задержек. За ним следует Нижний Новгород (73%). 

Из крупных региональных центров в топе по пунктуальности аэропорты Сургута (72%) и Чебоксар (84%). В 2025 году одним из главных факторов задержек для полетов стали ограничения, связанные с объявлением плана «Ковер» при беспилотной опасности, отмечается в исследовании.

Недавно между Касабланкой и Петербургом запустили прямое авиасообщение. Путешествие в Марокко занимает 5 часов 40 минут.

