ChatGPT использует информацию из энциклопедии Илона Маска Grokipedia

По данным издания, модель GPT-5.2 сослалась на Grokipedia девять раз при ответе на более чем дюжину вопросов. При этом ChatGPT не использовал этот источник, когда речь шла о темах, неточность Grokipedia в которых широко освещалась в СМИ — например, об эпидемии ВИЧ/СПИДа.