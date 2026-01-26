Лувр закрылся уже в четвертый раз из‑за забастовок сотрудников

Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана
ChatGPT использует информацию из энциклопедии Илона Маска Grokipedia
58% сотрудников в России рассказали, что не готовы терпеть начальника-абьюзера
В Милане откроют для публики фреску Леонардо да Винчи в замке Сфорца
Третья часть «Аватара» показала рекордное падение сборов в мировом прокате
«Жильца» Хичкока переформатировали в вертикальную микродраму
Роберт Паттинсон создавал эмбиент-музыку во время съемок «Бэтмена»
«Читай-город»: Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году
Тихон Жизневский и Ольга Лерман в трейлере сериала «Время счастливых»
Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»
По мультику «Приключения поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм с живыми актерами
ВЦИОМ: россияне потратили на Новый год в среднем 64,4 тыс. рублей
Госдума планирует ограничить платный прием в колледжах по непрофильным направлениям
Доналл Глисон сообщил, что работа над вторым сезоном сериала «Газета» уже началась
Сильный снегопад в Москве продлится более двух суток
СМИ сообщают об улучшении состояния Михаэля Шумахера
«Чилить» — самый популярный глагол в России за последние годы
Константин Плотников в роли Горшка в новом трейлере «Король и Шут. Навсегда»
Патриция Кларксон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Что происходит ночью»
Синоптик: ночь на 26 января стала в Москве самой холодной с начала зимы
Наташа Лионн призналась в срыве после десяти лет трезвости
Динозаврика Йоши показали в ролике к «The Super Mario Galaxy Movie»
Роберт Эггерс завершил съемки своего нового готического хоррора «Оборотень»
У Марго Робби во время съемок «Грозового перевала» развилась «созависимость» от Джейкоба Элорди
«Макдоналдс» вновь выпустит культовые игрушки-трансформеры из 80-х
OpenAI планирует отказаться от простых подписок и брать процент от дохода юзера, если ИИ помог ему
Продажи новых электромобилей в России упали на 30% в 2025 году
Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом на Spotify

Лувр закрылся уже в четвертый раз из‑за забастовок сотрудников

Фото: Mika Baumeister/Unsplash

Музей Лувр закрылся уже в четвертый раз чуть более чем за месяц из‑за забастовок сотрудников. Об этом написала Le Monde.

Издание сообщило, что самый посещаемый в мире музей не работает 26 января. Руководство Лувра и французское Министерство культуры так и не могут договориться с профсоюзами.

Не менее 300 работников музея, по данным профсоюзов CGT и CFDT, проголосовали за продолжение забастовки. Их не устраивает нехватка персонала и различия в оплате труда с другими сотрудниками Минкульта.

Протестующие требуют, чтобы министр культуры Рашида Дати рассмотрела их требования прежде, чем будет баллотироваться на пост мэра Парижа. Ранее Дати уже назвала требования бастующих законными.

Забастовки в Лувре начались 15 декабря. С этого момента музей трижды закрывался полностью и еще трижды — частично. Кроме того, в некоторые дни открытие музея задерживалось на два часа из‑за собраний персонала. В Лувре оценили потери доходов, связанные с протестами, как минимум в 1 миллион евро.

Расскажите друзьям