58% сотрудников в России рассказали, что не готовы терпеть начальника-абьюзера

58% россиян не готовы работать в условиях психологического насилия со стороны руководства, пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков SuperJob.
42% участников опроса как минимум один раз сталкивались с абьюзом со стороны начальников, 27% — со стороны коллег. Чаще всего такая проблема возникает у россиян от 35 до 45 лет. Женщины при этом чаще мужчин страдают от абьюза, как от босса (47% и 37%), так и от коллектива (29% и 25%).
Признаками начальника-абьюзера респонденты назвали психологическое давление на работников и самодурство (28%). 25% считают проявлением абьюза нарушение работодателем Трудового кодекса: задержка зарплаты, сверхурочная работа, запрет на больничный или отпуск. 20% назвали унижения и публичную критику. Самые непопулярные формы психологического насилия со стороны начальства: харассмент, сплетни, нецензурная брань и кумовство (по 2%).
Для 35% респондентов считают, что буллинг в коллективе — это необоснованные придирки, 28% считают буллингом токсичность в общении, 25% — психологическое давление. Меньше всего опрошенных (3%) считают буллингом харассмент.
58% опрошенных считают, что нужно увольняться, если начальник начинает позволять себя психологическое давление. Если такое происходит со стороны коллег, за увольнение выступают 48% респондентов.
В ходе опроса женщины показали наименьшую терпимость к таким ситуациям на работе. 62% россиянок призывают уходить после первых проявлений психологического насилия со стороны начальника, среди мужчин — 54%. В случае токсичного поведения коллег покинуть место работы готовы 51% женщин и 44% мужчин. При этом россияне с заработком выше 150 тыс. р. чаще всех (65%) готовы уйти одним днем из-за агрессии руководства, хотя они реже остальных склонны к увольнению из-за коллег — 39%.