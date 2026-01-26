Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана
«Жильца» Хичкока переформатировали в вертикальную микродраму

Фото: Gainsborough Pictures

Немой фильм Альфреда Хичкока «Жилец» стал доступен в формате микродрамы. Об этом сообщает Deadline.

Вертикальную адаптацию картины выпустило британское приложение Tattle TV. В компании отметили, что это, возможно, «первый случай, когда классический полнометражный фильм полностью переформатирован для вертикального потребления в первую очередь на мобильных устройствах».

«Жилец» Хичкока был снят в 1927 году и стал первым крупным проектом режиссера. Считается также, что именно в этой картине Хичкок впервые появился в камео. По сюжету в Лондоне объявляется серийный убийца, который по ночам нападает на молодых блондинок.

Осенью Леонардо Ди Каприо рассказал, что Мартин Скорсезе посоветовал ему пересмотреть фильм Альфреда Хичкока «Головокружение» перед съемками в его новом проекте «Что происходит ночью».

«Я работаю над фильмом, для которого „Головокружение“ — точка отсчета. Мы с Марти [Скорсезе] обсуждали это. И каждый раз, когда мы разговариваем с ним о кино, это превращается в религиозный опыт. <…> Она призрак или не призрак? Она вообще существует? А может быть, он призрак? В общем, мы работаем с этой отсылкой», — сказал Ди Каприо.

