«Читай-город»: Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году

Фото: fangweilin/Unsplash

В 2025 году роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» возглавил рейтинг продаж русской классики в Москве и области, сместив с первого места «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сети книжных магазинов «Читай-город».

«Произведения Федора Михайловича продемонстрировали феноменальную популярность. В топ-50 вошло семь его романов и повестей, а суммарный тираж проданных книг автора превысил 53 тыс. экземпляров», — говорится в сообщении.

В «Читай-городе» отметили, что спрос на произведения Михаила Булгакова за 2025 год снизился на 31%. В топ-10 самых продаваемых классических произведений 2025 года также попали «Идиот» и «Белые ночи» Федора Достоевского, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Мертвые души» Николая Гоголя, «Мы» Евгения Замятина, «Обломов» Ивана Гончарова. В общий список 50 лучших также вошли «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Вишневый сад» Антона Чехова, «Анна Каренина» и «Война и мир» Льва Толстого, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Лолита» Владимира Набокова, «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Евгений Онегин» Александра Пушкина.

Ранее россияне назвали Мастера из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» самым меланхоличным литературным героем. На втором месте — Родион Раскольников из «Преступления и наказания» Федора Достоевского, на третьем — Анна Каренина из одноименного романа Льва Толстого.

