Роберт Паттинсон создавал эмбиент-музыку во время съемок «Бэтмена»

Роберт Паттинсон, исполнивший роль Бэтмена в одноименном фильме Мэтта Ривза 2022 года, рассказал, что в перерывах между сценами посвящал время созданию эмбиентной электронной музыки.
«Я создавал тонны эмбиентной электроники. Всякий раз, когда у меня был перерыв, я сидел в палатке в наушниках поверх костюма Бэтмена и работал на MPC-контроллере. Представьте: полностью экипированный Бэтмен, сочиняющий экспериментальные треки», — поделился он.
Актер объяснил, что такое необычное хобби стало способом справиться с изоляцией во время длительных съемок в Лондоне, которые он описал как жизнь «внутри пузыря». Кроме того, Паттинсон признался, что недавно открыл для себя экспериментальный гиперпоп-дуэт 100 Gecs, назвав его одной из своих музыкальных одержимостей.
Это не первое признание Паттинсона в музыкальных увлечениях. Еще в 2022 году он упоминал о своем творчестве, но подробности стали известны только сейчас.
«Бэтмен» вышел на экраны в 2022 году и стал первым блокбастером Warner Bros. после пандемии COVID-19 и начала релиза картин студии одновременно в кинопрокате и на стриминговом сервисе HBO Max. Фильм собрал в мировом прокате 772 млн долларов.
Премьера «Бэтмена-2» запланирована на 1 октября 2027 года. Ленту выпустит DC Studios. Ее продюсерами будут соруководители компании Джеймс Ганн и Питер Сафран, а также Дилан Кларк.