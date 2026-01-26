Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»

«Великий персонаж Стэна Ли, целая плеяда сценаристов в нью-йоркской редакции Marvel годами создавала для него истории, он создал героя, но столько людей привнесли свой вклад, столько художников, что на короткое время эстафета была передана мне, чтобы продолжить историю после 40 лет комиксов о Человеке-пауке. И после моих трех фильмов я передал эстафету следующему. И я считаю, что им следует продолжать развивать сюжет вместе со зрителями, которые теперь следуют за новым носителем этой эстафеты».