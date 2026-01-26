Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»

Режиссер Сэм Рейми, автор трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром, рассказал, что не собирается «возвращаться и пытаться воскресить свою версию» этой истории. Он с радостью передал творческую эстафету другим авторам. Об этом сообщает Screen Rant.
«Великий персонаж Стэна Ли, целая плеяда сценаристов в нью-йоркской редакции Marvel годами создавала для него истории, он создал героя, но столько людей привнесли свой вклад, столько художников, что на короткое время эстафета была передана мне, чтобы продолжить историю после 40 лет комиксов о Человеке-пауке. И после моих трех фильмов я передал эстафету следующему. И я считаю, что им следует продолжать развивать сюжет вместе со зрителями, которые теперь следуют за новым носителем этой эстафеты».
Позже Рейми снова сотрудничал с Marvel, он снял фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», сиквел о приключениях героя Бенедикта Камбербатча. Тоби Магуайр же вернулся к роли Питера Паркера в картине «Человек-паук: Нет пути домой».
Меньше, чем через неделю, — 30 января — выйдет новый фильм Рейми, «На помощь!». Его называют возвращением режиссера к хоррорам. Самой известной его работой в жанре считаются «Зловещие мертвецы».
Сюжет разворачивается вокруг двух персонажей — Линды (Рейчел МакАдамс) и ее начальника Брэдли (Дилан О’Брайен). Босс пренебрегает своей подчиненной, ведет себя грубо, намеренно исключает ее из рабочих процессов. Однако динамика их отношений резко меняется, когда во время делового перелета самолет терпит крушение на необитаемом острове.