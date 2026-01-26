По мультику «Приключения поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм с живыми актерами

Продюсерский центр кинопрокатной компании «Вольга» и кинокомпания «Киноцех» снимут фильм «Приключения Фунтика» по мотивам мультфильма «Приключения поросенка Фунтика». Съемки начнутся уже этой весной, пишет портал «Бюллетень кинопрокатчика».
Фунтик в новой картине предстанет не в образе поросенка, а станет обычным мальчиком. Чтобы найти юного актера, который исполнит главную роль, создатели проекта объявили открытый всероссийский кастинг. К участию допускаются дети от 7 до 11 лет ростом до 150 сантиметров и со свободной занятостью с мая по июль.
Четырехсерийный мультфильм «Приключения поросенка Фунтика» Анатолия Солина выходил в 1986–1988 годах. Сценарий основан на двухактной пьесе Валерия Шульжика и Юрия Фридмана «Четвертый поросенок» (1976).
По сюжету Фунтик сбегает от своей хозяйки Беладонны, не желая больше подчиняться ей и выманивать деньги у прохожих. В пути герой встречает двух циркачей — клоуна-фокусника дядюшку Мокуса и его обезьянку-ассистента Бамбино. Фунтик едет с ними на гастроли и скрывается от сыщиков Добера и Пинчера, которые его ищут по приказу Беладонны.