ВЦИОМ: россияне потратили на Новый год в среднем 64,4 тыс. рублей

Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана
Роберт Паттинсон создавал эмбиент-музыку во время съемок «Бэтмена»
«Читай-город»: Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году
Тихон Жизневский и Ольга Лерман в трейлере сериала «Время счастливых»
Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»
По мультику «Приключения поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм с живыми актерами
Госдума планирует ограничить платный прием в колледжах по непрофильным направлениям
Доналл Глисон сообщил, что работа над вторым сезоном сериала «Газета» уже началась
Сильный снегопад в Москве продлится более двух суток
СМИ сообщают об улучшении состояния Михаэля Шумахера
«Чилить» — самый популярный глагол в России за последние годы
Константин Плотников в роли Горшка в новом трейлере «Король и Шут. Навсегда»
Патриция Кларксон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Что происходит ночью»
Синоптик: ночь на 26 января стала в Москве самой холодной с начала зимы
Наташа Лионн призналась в срыве после десяти лет трезвости
Динозаврика Йоши показали в ролике к «The Super Mario Galaxy Movie»
Роберт Эггерс завершил съемки своего нового готического хоррора «Оборотень»
У Марго Робби во время съемок «Грозового перевала» развилась «созависимость» от Джейкоба Элорди
«Макдоналдс» вновь выпустит культовые игрушки-трансформеры из 80-х
OpenAI планирует отказаться от простых подписок и брать процент от дохода юзера, если ИИ помог ему
Продажи новых электромобилей в России упали на 30% в 2025 году
Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом на Spotify
Тикток-блогер Хаби Лейм продал права на создание своих ИИ-копий почти за 1 млрд долларов
В Германии спустя 270 лет работы закрылся трактир, в котором бывали Ницше и Гейне
Во Франции кот преодолел 250 км через границу, чтобы вернуться домой спустя пять месяцев
Мошенники начали использовать ИИ-порно с лицом пострадавших
«Мы живем среди призраков, которых создали сами»: блогер сделал лампу, реагирующую на радиоволны
Умер эпидемиолог Уильям Фейги, чья стратегия вакцинации помогла победить оспу

ВЦИОМ: россияне потратили на Новый год в среднем 64,4 тыс. рублей

Фото: mos.ru

Средние расходы российских семей на празднование Нового года составили 64,4 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Они остались на уровне прошлого года, несмотря на рост стоимости товаров и услуг. При этом потраченная на праздник сумма в среднем на 8% превысила изначально запланированный бюджет.

Главной статьей затрат впервые за несколько лет стали развлечения, на которые потратили в среднем 27,5 тыс. рублей. Традиционный лидер — покупка подарков близким — перешел на второе место (24,6 тыс. рублей).

Единственной категорией, где гражданам удалось сэкономить, оказалась закупка продуктов для праздничного стола. Расходы на эту статью (12,3 тыс. рублей) оказались ниже ожидаемых.

Опрос проводился 16 января 2026 года. В участвовали 1600 россиян старше 18 лет. 

Недавно стало известно, что старый Новый год регулярно празднуют 35% жителей России. Чаще всего праздник отмечает молодежь в возрасте 18–24 лет и люди старше 65 лет. 

Расскажите друзьям
Теги:
ВЦИОМ