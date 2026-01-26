Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана
Доналл Глисон сообщил, что работа над вторым сезоном сериала «Газета» уже началась

Фото: Universal Television

Доналл Глисон уже начал готовиться ко второму сезону спин-оффа  «Офиса» — сериала «Газета», в котором играет главного редактора Неда Сэмпсона. Об этом актер сообщил в интервью изданию Deadline.

«Я подстригся, а это значит, что я возвращаюсь к роли Неда. <…> Мы читаем сценарии, и они действительно захватывающие. И я невероятно рад снова погрузиться в это. Очень приятно делать что-то забавное о журналистике, которая является на самом деле очень серьезным делом», — сказал Глисон.

Как отметил актер, «Газета» — это настоящий кладезь тем для юмора. «Я думаю, если бы мы работали в крупной газете, мы бы затрагивали самые разные темы, о которых было бы трудно шутить. А поскольку это небольшое издание, можно найти мелочи, которые на самом деле важны. И в каком-то смысле самые важные новости — о событиях, которые происходят прямо на твоей улице. Так что да, нам это очень нравится. Мне очень повезло быть частью этого», — подчеркнул Глисон.

4 сентября вышли все 10 серий первого сезона «Газеты». Действие разворачивается в городе Толидо, штат Огайо. Шоу рассказывает о редакции газеты на Среднем Западе США, которая во избежание закрытия решает прибегнуть к помощи репортеров.

По сюжету амбициозный журналист Нед Сэмпсон (Доналл Глисон) приходит в издание в качестве главного редактора. Ему предстоит справиться с сокращением бюджета и смотивировать команду сотрудников, роли которых исполнили Сабрина Импаччаторе, Челси Фрай, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки.

Перед премьерой стало известно, что сериал продлили на второй сезон. Продолжение комедийного шоу вернется на экраны осенью 2026 года.

