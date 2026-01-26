Сильный снегопад в Москве продлится более двух суток

Москвичей ждут интенсивные осадки, гололедица и снежные заносы. Уже в ночь на вторник, с 26 на 27 января, город накроет метель. Только за этот период в столице может выпасть до 15 сантиметров снега. Порывы южного ветра могут достигать 15 метров в секунду.