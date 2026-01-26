СМИ сообщают об улучшении состояния Михаэля Шумахера

Звезда «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не «лежачий», пишет Daily Mail. Он может передвигаться на инвалидной коляске с помощью медсестры и терапевта.
57-летний автогонщик получает круглосуточный медицинский уход. По данным СМИ, такое лечение обходится семье Шумахера в десятки тысяч фунтов стерлингов в неделю. Живет Михаэль в огромном особняке в Лас-Брисас на Майорке, стоимость которого оценивается в 30 млн фунтов стерлингов (более 3 млрд рублей).
Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года во время отдыха в горах. Спортсмен выехал за пределы трассы и упал, ударившись головой о выступ скалы. Шлем Шумахера раскололся, а сам он вскоре впал в кому.
В мае 2025 года на аукционе был продан болид Ferrari F2001, на котором Михаэль Шумахер победил в Гран-при Монако и Венгрии в 2001-м и завоевал чемпионский титул того сезона. За болид выручили 18,17 млн долларов, что стало самой высокой ценой, когда-либо заплаченной за автомобиль «Формулы-1», за рулем которого выступал легендарный немецкий гонщик.