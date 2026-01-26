Патриция Кларксон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Что происходит ночью»

Картина основана на одноименном романе Питера Кэмерона. По сюжету супружеская пара отправляется в снежный европейский город, чтобы усыновить ребенка, но оказывается в загадочном отеле, полном странных и мистических персонажей. Постепенно они начинают терять связь с реальностью и сомневаться в собственной жизни.