Продажи антидепрессантов в России выросли на 36% в 2025 году

В России продолжается рост рынка антидепрессантов. За год аптеки реализовали 22,3 млн упаковок препаратов этой категории на общую сумму 20,5 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.
По сравнению с 2024 годом продажи увеличились на 24% в натуральном выражении и на 36% в денежном — это самый высокий темп прироста с 2022 года. Схожую динамику отмечает и агентство RNC Pharma, оценившее объем рынка в 23,5 млн упаковок на 19,5 млрд рублей.
Рост продаж антидепрессантов стал частью долгосрочного тренда. За последние семь лет расходы россиян на эти препараты увеличились в четыре раза.
Лидером по количеству проданных упаковок в 2025 году стал препарат «Золофт» — 3 млн упаковок. Всего за год он поднялся с третьей позиции на первое место, что эксперты связывают с его доступной ценой (средняя стоимость упаковки — 457 рублей) и грамотной маркетинговой политикой.
В топ-5 также вошли «Амитриптилин» (2,8 млн упаковок), «Флуоксетин» (2,5 млн), «Эсциталопрам» (1,4 млн) и «Триттико» (1,3 млн). При этом наибольшую выручку аптекам принес «Ципралекс» — 2,7 млрд рублей.
Основными причинами роста рынка аналитики называют изменение общественного отношения к психическому здоровью. Если раньше прием антидепрессантов часто сопровождался стигматизацией и страхом побочных эффектов, то сегодня россияне стали более осознанно подходить к лечению депрессии и тревожных расстройств, активнее обращаясь к специалистам.
Немаловажную роль играют и внешние стресс-факторы. В 2022 году всплеск продаж был связан с событиями вокруг специальной военной операции, а в 2025-м — с экономической нестабильностью, массовыми сокращениями и снижением реальных доходов населения.