Синоптик: ночь на 26 января стала в Москве самой холодной с начала зимы

Минувшая ночь на 26 января стала самой морозной с начала зимы. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила –18,5 градуса — это на 1,1 градуса ниже, чем было у прежнего лидера, 24 января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
По словам синоптика, еще более крепкие морозы ударили в Новой Москве: в Михайловском температура опускалась до –27, 6 градуса. При этом в Московской области самые сильные морозы пришлись на воскресную ночь. Самыми холодными точками на карте погоды региона стали Черусти, где морозы окрепли до –28,6 градуса, и Луховицы, где было еще на 0,1 градуса холоднее.
«На этом пик морозов в столичном регионе может считаться пройденным. Уже ближайшей ночью в столицу, в сопровождении снегопадов, придут более теплые воздушные массы, и ночная температура не опустится ниже –10…–12 градусов. Затем в течение трех дней температурные показатели будут близки к климатической норме, а финиширует январь очередной холодной, но менее интенсивной волной», — написал Леус.
Сегодня, как отмечает специалист «Фобоса», на погоду столицы еще будет оказывать влияние гребень уходящего на юго-восток антициклона. Пойдет небольшой снег, а морозы постепенно ослабеют.
Температура воздуха в городе составит от –10 до –12 градусов, по области — от –9 до –14 градусов. Ветер будет дуть южный, с порывами 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт. ст., что около нормы. Во вторник также ожидается снег, днем местами сильный, ночью будет до –12 градусов мороза, а днем — до –7 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в среду в столице ожидается оттепель, столбики термометров поднимутся выше нуля. Потепление связано с циклоном, который идет с запада и будет оттеснять антициклональный отрог на восток. Это приведет к тому, что воздушные массы уже ко второй половине вторника будут направлены на юг.