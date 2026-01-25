Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом на Spotify

Альбом BTS «Arirang» возглавил чарт Spotify «Countdown Charts Global». Этот рейтинг отслеживает, какие будущие релизы пользователи чаще всего добавляют в предварительные сохранения.
Как отмечает The Chosun Daily, «Arirang» держался на первой строчке чарта пять дней подряд, обгоняя анонсированные альбомы Бруно Марса, Charli XCX и других артистов первой величины. Уже к четвертому дню после старта пресейва пластинку BTS добавили в сохраненное более 2 млн раз.
Абсолютный рекорд по предварительным сохранениям в истории Spotify принадлежит 12-му альбому Тейлор Свифт «The Life of a Showgirl», вышедшему 3 октября. Он набрал около 6 млн сохранений.
«Arirang» выйдет 20 марта 2026 года. Это будет первый полноценный групповой релиз коллектива почти за четыре года. После альбома-антологии «Proof», вышедшего в июне 2022-го, участники группы взяли паузу в совместной деятельности для прохождения обязательной военной службы, а также занимались сольными проектами. После релиза пластинки BTS отправятся в мировой тур.