Новый альбом BTS стал самым ожидаемым релизом на Spotify

Как отмечает The Chosun Daily, «Arirang» держался на первой строчке чарта пять дней подряд, обгоняя анонсированные альбомы Бруно Марса, Charli XCX и других артистов первой величины. Уже к четвертому дню после старта пресейва пластинку BTS добавили в сохраненное более 2 млн раз.