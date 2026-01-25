В Германии спустя 270 лет работы закрылся трактир, в котором бывали Ницше и Гейне

В немецком городе Бонне закрылся один из старейших трактиров в стране ― «Шаумбургский двор» («Schaumburger Hof»). Об этом сообщает Bild.
Легендарный трактир объявил о банкротстве, причиной которому стали последствия пандемии, рост минимальной зарплаты и подорожание энергии.
История заведения началась в 1755 году, когда винодел открыл питейный двор у реки Рейн. Рядом с трактиром он построил конюшни для лошадей, которые тянули суда против течения.
Со временем «Шаумбургский двор» стал популярен среди знати и интеллектуалов. В разное время в нем бывали Фридрих Ницше, Александр фон Гумбольдт и Генрих Гейне. В 1948 году в этом трактире заседал Парламентский совет при подготовке Основного закона ФРГ.
«Шаумбургский двор» ― не единственное легендарное заведение, павшее жертвой пандемии. В 2022 году из-за ее последствий закрылся старейший паб Англии Ye Olde Fighting Cocks, просуществовавший 1229 лет.