Мошенники начали использовать ИИ-порно с лицом жертв

Фото: Karla Rivera/Unsplash

В России злоумышленники под видом коллекторов начали вымогать деньги, угрожая распространением сгенерированной порнографии с лицом жертвы. О новой мошеннической схеме предупредили в МВД.

В одном из случаев неизвестный неоднократно звонил женщине от имени коллекторской организации и принуждал совершить онлайн-платеж. 

««Коллектор» угрожал распространением сгенерированных нейросетью порнографических изображений, порочащих честь и достоинство потерпевшей», ― отметила официальная представительница МВД Ирина Волк. 

По ее словам, действия мошенника могли причинить существенный вред законным правам потерпевшей, интересам ее близких.

Перед Новым годом злоумышленники обманывали россиян c помощью игры в «Тайного Санту». Они рассылали предложения вроде «Давай порадуем детишек: ты купишь моему ребенку, а я твоему», но получив подарок, ничего не отправляли в ответ. 

