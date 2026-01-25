Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана
Мошенники начали использовать ИИ-порно с лицом пострадавших

Фото: Karla Rivera/Unsplash

В России злоумышленники под видом коллекторов начали вымогать деньги, угрожая распространением сгенерированной порнографии с лицом пострадавшей. О новой мошеннической схеме предупредили в МВД.

В одном из случаев неизвестный неоднократно звонил женщине от имени коллекторской организации и принуждал совершить онлайн-платеж. 

«„Коллектор“ угрожал распространением сгенерированных нейросетью порнографических изображений, порочащих честь и достоинство потерпевшей», ― отметила официальная представительница МВД Ирина Волк. 

По ее словам, действия мошенника могли причинить существенный вред законным правам потерпевшей, интересам ее близких.

Перед Новым годом злоумышленники обманывали россиян c помощью игры в «Тайного Санту». Они рассылали предложения вроде «Давай порадуем детишек: ты купишь моему ребенку, а я твоему», но, получив подарок, ничего не отправляли в ответ. 

