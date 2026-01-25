Во Франции кот преодолел 250 км через границу, чтобы вернуться домой спустя пять месяцев

В Совфеде предложили открыть российский аналог Диснейленда под названием «Чебурляндия»
Тикток-блогер Хаби Лейм продал права на создание своих ИИ-копии за почти 1 млрд долларов
В Германии спустя 270 лет работы закрылся трактир, в котором бывали Ницше и Гейне
Мошенники начали использовать ИИ-порно с лицом жертв
«Мы живем среди призраков, которых создали сами»: блогер сделал лампу, реагирующую на радиоволны
Умер эпидемиолог Уильям Фейги, чья стратегия вакцинации помогла победить оспу
Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями
Тест для беременных по выявлению синдрома Дауна у плода включили в ОМС
В 2026 году музыкальный фестиваль Balad Beast в Аль-Баладе пройдет 29–30 января
Американский скалолаз поднялся на 101-этажный небоскреб без страховки
Тренер российского футбольного клуба использовал в работе ChatGPT
Dr Pepper сделал рекламу с джинглом, который в шутку придумала пользовательница тиктока
В Самаре слон сбежал из цирка и успел погулять по улицам города
Посмотрите первый трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» с подзаголовком «Маршалы»
В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»
Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном
Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лена Хеди и Хлоя Файнман появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий-2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ

Во Франции кот преодолел 250 км через границу, чтобы вернуться домой спустя пять месяцев

Фото: Patrick Sire

Во Франции кот по кличке Филу самостоятельно вернулся к хозяевам спустя пять месяцев и 250 километров пути, преодолев границу между Испанией и Францией.

В начале августа 2025 года Патрик и Эвелин Сир возвращались из поездки в Испанию, когда на одной из придорожных остановок в Каталонии их кот незаметно выпрыгнул из приоткрытого окна автодома. 

Хозяева заметили пропажу лишь спустя несколько часов, уже на территории Франции. Несмотря на немедленные поиски, оповещение местных служб и даже ночные выезды к месту исчезновения, найти Филу не удавалось. Со временем семья смирилась с потерей.

Но 9 января 2026 года жительница соседней деревни Омс, Элен, обнаружила у своего дома истощенного и продрогшего черно-белого кота. Она отвезла его к ветеринару, где сканирование выявило микрочип с данными хозяев — Патрика и Эвелин Сиров. Контакты в базе оказались устаревшими, но по указанному адресу женщина смогла разыскать владельцев.

Патрик немедленно отправился в Омс и узнал в изможденном животном своего Филу. Как именно кот проделал путь в 250 километров через горы, дороги и границу, остается загадкой. По словам зоологов, кошки обладают уникальной пространственной памятью, позволяющей им ориентироваться по запахам и звукам на огромных расстояниях. 

Расскажите друзьям