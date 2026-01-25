Тест для беременных по выявлению синдрома Дауна у плода включили в ОМС

Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), который выявляет синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии плода, включили в ОМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу госгарантий бесплатной медицины на 2026 год.