Тест для беременных по выявлению синдрома Дауна у плода включили в ОМС

Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), который выявляет синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии плода, включили в ОМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу госгарантий бесплатной медицины на 2026 год.
Бесплатно сдать НИПТ могут беременные, у которых средний или высокий риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями. В платных клиниках стоимость этой процедуры может достигать 50 тыс. рублей.
Тест назначается с 10-й недели беременности и позволяет выявить патологии с точностью до 99,9%, заменяя или дополняя традиционный скрининг. НИПТ проводится путем анализа ДНК плода и не требует серьезного вмешательства в организм ― достаточно взять кровь из вены.
В отличие от инвазивных методов, где делается прокол (например, для забора околоплодной жидкости), при НИПТ полностью исключен риск осложнений, в том числе выкидыша.
В этом году в ОМС также вошел тест на определение уровня липопротеина (а) в крови, который выявляет риски сердечно-сосудистых заболеваний. Получить услугу могут россияне от 18 до 40 лет во время диспансеризации.