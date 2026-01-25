Тест для беременных по выявлению синдрома Дауна у плода включили в ОМС

В Совфеде предложили открыть российский аналог Диснейленда под названием «Чебурляндия»
Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями
В 2026 году музыкальный фестиваль Balad Beast в Аль-Баладе пройдет 29–30 января
Американский скалолаз поднялся на 101-этажный небоскреб без страховки
Тренер российского футбольного клуба использовал в работе ChatGPT
Dr Pepper сделал рекламу с джинглом, который в шутку придумала пользовательница тиктока
В Самаре слон сбежал из цирка и успел погулять по улицам города
Посмотрите первый трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» с подзаголовком «Маршалы»
В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»
Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном
Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лена Хеди и Хлоя Файнман появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий-2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»

Тест для беременных по выявлению синдрома Дауна у плода включили в ОМС

Фото: Ömürden Cengiz/Unsplash

Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), который выявляет синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие патологии плода, включили в ОМС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу госгарантий бесплатной медицины на 2026 год. 

Бесплатно сдать НИПТ могут беременные, у которых средний или высокий риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями. В платных клиниках стоимость этой процедуры может достигать 50 тыс. рублей. 

Тест назначается с 10-й недели беременности и позволяет выявить патологии с точностью до 99,9%, заменяя или дополняя традиционный скрининг. НИПТ проводится путем анализа ДНК плода и не требует серьезного вмешательства в организм ― достаточно взять кровь из вены. 

В отличие от инвазивных методов, где делается прокол (например, для забора околоплодной жидкости), при НИПТ полностью исключен риск осложнений, в том числе выкидыша. 

В этом году в ОМС также вошел тест на определение уровня липопротеина (а) в крови, который выявляет риски сердечно-сосудистых заболеваний. Получить услугу могут россияне от 18 до 40 лет во время диспансеризации.

