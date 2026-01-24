В Самаре слон сбежал из цирка и успел погулять по улицам города

В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»
Посмотрите первый трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» с подзаголовком «Маршалы»
Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном
Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лена Хеди и Хлоя Файнман появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий-2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца

В Самаре слон сбежал из цирка и успел погулять по улицам города

Фото: Uday Kiran/Unsplash

В Самаре слон оказался на улицах города, пишет местное издание 63.ru.

Вечером 23 января его заметили рядом с городским цирком. Животное быстро поймали. «Дрессировщики уговорили гиганта вернуться в цирк и сопровождали его в пути», — рассказали журналисты.

 

Источник: соцсети

Оказалось, что зверь испугался взрывов петард. «Сегодня был очень необычный вызов, я думал, что я видел все, но нет, из цирка сбежал слон, испугавшийся взрывов петард во время подконтрольной прогулки, но все закончилось благополучно, слоника успешно вернули под контролем дрессировщиков в цирк, все счастливы», — рассказал сотрудник Поисково-спасательной службы Дмитрий Иваннов.

Недавно в Таиланде слон пришел в продуктовый магазин за снеками. Посреди дня он зашел в лавку, поел рисовых крекеров и напугал владелицу.

