Московский клуб Powerhouse находится на грани закрытия из‑за долгов

Один из старейших независимых музыкальных клубов Москвы Powerhouse («Дом Силы») оказался на грани закрытия.
Команда площадки опубликовала в соцсетях обращение, признав, что клуб накопил огромные долги, которые не может погасить собственными силами.
«Мы не готовы к тому, чтобы просто закрыть двери. Потому что Powerhouse — это не двери. Не особняк с двором, не сцена и не студия. Это прежде всего люди. Те, кто сыграл тут свой первый концерт и встретил первый рассвет после вечеринки. Те, кто работает в Доме уже 10 лет, и те, кто недавно зашел сюда впервые. Те, кто одержим идеей музыкальной сцены города, и те, кто просто приходит, чтобы увидеть своих друзей. Люди, ради которых все это держится уже больше 12 лет, и люди, которые это держат своими руками», — говорится в сообщении.
Причины кризиса объясняются сложной экономической ситуацией последних шести лет, в течение которых площадка существовала «в относительном экономическом нуле». Руководство признает возможные управленческие ошибки, но отмечает, что текущая ситуация во многом обусловлена внешними обстоятельствами.
Сейчас команда предпринимает последние попытки спасти клуб. В ближайшее время будет объявлено о серии поддерживающих мероприятий, и уже открыт сбор средств через прямые донаты и продажу мерча.
«Что будет дальше — зависит от того, как бы хотели ответить на этот вопрос вы. Без вас нас не было и не будет. Что бы ни случилось дальше, знайте, что мы вас очень любим и благодарны за все», — подчеркивается в конце обращения.