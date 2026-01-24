Московский клуб Powerhouse находится на грани закрытия из‑за долгов

«Мы не готовы к тому, чтобы просто закрыть двери. Потому что Powerhouse — это не двери. Не особняк с двором, не сцена и не студия. Это прежде всего люди. Те, кто сыграл тут свой первый концерт и встретил первый рассвет после вечеринки. Те, кто работает в Доме уже 10 лет, и те, кто недавно зашел сюда впервые. Те, кто одержим идеей музыкальной сцены города, и те, кто просто приходит, чтобы увидеть своих друзей. Люди, ради которых все это держится уже больше 12 лет, и люди, которые это держат своими руками», — говорится в сообщении.

