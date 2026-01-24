Испанские прокуроры отказались рассматривать дело о домогательствах против Хулио Иглесиаса

Испанская прокуратура прекратила рассмотрение уголовного дела против легендарного певца Хулио Иглесиаса, обвиненного двумя бывшими сотрудницами в сексуализированных домогательствах и эксплуатации. Об этом сообщает The Guardian.
«Прокуратура при Национальной судебной палате Испании постановила прекратить предварительное разбирательство, начатое по жалобе в отношении певца Хулио Иглесиаса, придя к выводу, что испанские суды не обладают юрисдикцией для рассмотрения указанных фактов», — говорится в заявлении ведомства.
Все дело в том, что предполагаемые инциденты произошли не в Испании, а на частных виллах артиста в Доминиканской Республике и на Багамах. Прокуроры отметили, что женщины могут обратиться в суды Доминиканской Республики или Багамских Островов.
Обвинения стали публично известны десять дней назад после трехлетнего расследования испанского издания elDiario.es и телеканала Univision Noticias. В материале приводятся свидетельства 15 бывших работников, которые работали у Иглесиаса с конца 1990-х по 2023 год. Две женщины, чьи имена скрыты под псевдонимами Ребекка и Лаура, описали систематические домогательства.
Ребекка, работавшая домработницей, заявила, что 77-летний Иглесиас регулярно вызывал ее к себе вечером и совершал сексуализированные действия без ее согласия, иногда в присутствии другого сотрудника. «Я чувствовала себя объектом, рабыней», — цитирует ее издание.
Лаура, бывший физиотерапевт, утверждает, что певец целовал ее и трогал без разрешения. В опубликованных документах также говорится, что Иглесиас якобы требовал от сотрудниц проходить тесты на ЗППП.
Сам 82-летний Иглесиас отверг все обвинения. Он опубликовал заявление в соцсетях: «С глубоким сожалением отвечаю на обвинения двух бывших сотрудниц. Я никогда ни одну женщину не оскорблял, не принуждал и не проявлял к ней неуважения. Эти обвинения абсолютно ложны и глубоко ранят меня».