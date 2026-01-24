В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»

В 1971 году дворец купил Кит Ламберт, менеджер группы The Who, который, по слухам, боялся ночевать в своих покоях из-за «призраков». Он умер в 1981 году после падения с лестницы. В 1993 году следующий владелец, финансист Рауль Гардини, покончил с собой на фоне коррупционного скандала.