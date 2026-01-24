В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»

В Венеции на берегу Гранд-канала вновь выставили на продажу за 20 млн евро один из самых загадочных и красивых дворцов города — палаццо Ка' Дарио. Об этом сообщает The Guardian.
Дворец был построен в конце XV века в стиле раннего венецианского Возрождения. Но продается здание с девятью спальнями и фресками парадных залов с большим трудом.
Уже полвека Ка' Дарио преследует репутация «проклятого места». По городским легендам, с ним связано не менее семи загадочных смертей. В 1970 году владелец дворца, граф Филиппо Джордано делле Ланце, был убит здесь своим любовником.
В 1971 году дворец купил Кит Ламберт, менеджер группы The Who, который, по слухам, боялся ночевать в своих покоях из-за «призраков». Он умер в 1981 году после падения с лестницы. В 1993 году следующий владелец, финансист Рауль Гардини, покончил с собой на фоне коррупционного скандала.
Даже те, кто лишь приближался к дворцу, якобы попадали в беду. Так, оперный певец Марио Дель Монако попал в аварию по дороге на просмотр, а басист The Who Джон Энтвистл скончался через неделю после аренды палаццо.
После этого дворец долгое время стоял заброшенным. По данным The Guardian, также ходят слухи, что от покупки отказывались даже такие известные персоны, как Вуди Аллен. Нынешний владелец, чье имя не разглашается, приобрел здание в 2006 году, но так и не заселился, что лишь подогрело мистические спекуляции.
Теперь, после тщательной реставрации, продажей занимаются элитные агентства Christie’s International Real Estate и Engel & Völkers. Они описывают дворец как «архитектурную жемчужину» с готическими арками, муранскими люстрами и террасой с видом на канал, расположенную в тихом районе Дорсодуро.
Историк Давиде Бузато считает, что легенды о проклятии, активно раздувавшиеся прессой с 1970-х, — это часть венецианского фольклора. «Рассказчики берут несколько фактов и сильно их преувеличивают, чтобы поразить приезжих», — поясняет он. Генеральный менеджер Christie’s в Венеции Арнальдо Фузелло добавляет, что сотни жителей дворца, включая его первого владельца Джованни Дарио, прожили здесь долгую жизнь.