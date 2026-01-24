Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах

Шведская актриса Ребекка Фергюсон рассказала, что после совместных съемок в «Миссия невыполнима» обратилась к Тому Крузу с просьбой прислать вертолет, когда ее сразил желудочный вирус на Мальдивах.
В новом интервью она сказала, что позвонила своему партнеру по съемкам и продюсеру серии фильмов по совету мужа после того, как подхватила болезнь, которую она приняла за «глистов».
«Я спросила его: „Можно мне вертолёт?“ Это было довольно забавно», — с улыбкой вспомнила актриса. Позже выяснилось, что у неё был острый гастроэнтерит.
Фергюсон и Круз вместе снимались в трех частях «Миссия невыполнима» — «Племя изгоев» (2015 год), «Последствия» (2018 год) и «Смертельная расплата. Часть 1» (2023 год). В 2025 году франшиза, вероятно, завершилась фильмом «Смертельная расплата. Часть 2», который получил положительные отзывы критиков.
Сам Круз сейчас готовится к выходу черной комедии «Копатель», запланированной на октябрь 2026 года. Что касается Фергюсон, то ее карьера продолжает активно развиваться. 23 января на экраны вышла ее новая работа — триллер «Милосердие».