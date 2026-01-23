Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»

Певица Сабрина Карпентер и создатель сериала «Киностудия» Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу». Перезапуск проекта запланирован на 4 февраля, он состоится на телеканале ABC и стриминговом сервисе Disney+.
Одним из продюсеров шоу стал Роген. Помимо него и Карпентер, в проекте появится Майя Рудольф. Спецвыпуск возрожденного «Маппет-шоу» может положить начало новому телесериалу.
Ролик показал, что зрители увидят любимых героев — Кермита, Рольфа, мисс Пигги. Перезапуск представит режиссер Алекс Тимберс и студии 20th Television, Disney Branded Television, The Muppets Studio и Point Grey Pictures.
Среди исполнительным продюсеров будут Тимберс, Джеймс Уивер и Алекс Макэти, Дэвид Лайтбоди, Ли Слотер, Майкл Штайнбах, Карпентер, Альбертина Риццо, Мэтт Фогель и Эрик Джейкобсон.
«Маппет-шоу» — телепрограмма, выходившая в 1976–1981 годах. Ее создал Джим Хенсон. Героями шоу стали куклы-маппеты, изначально появившиеся в детском шоу «Улица Сезам».